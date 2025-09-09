Накормившую свекровь поганками женщину приговорили к 33 годам тюрьмы

Суд приговорил австралийку, отравившую родных мужа поганками, к 33 годам тюрьмы

Австралийку Эрин Паттерсон, накормившую троих пожилых родственников мужа ядовитыми грибами, приговорили как минимум к 33 годам тюрьмы за отравление. Об этом сообщает New York Post.

В июле суд признал 50-летнюю женщину виновной в смертельном отравлении свекрови Гейл Паттерсон, свекра Дона Паттерсона и его сестры Хизер Уилкинсон. В апреле 2023 года австралийка угостила родственников говядиной по-веллингтонски с бледными поганками. Среди гостей также был муж Хизер, пастор Иэн Уилкинсон. Ему удалось выжить.

Судья Кристофер Бил заявил, что обвиняемая не проявила жалости к родным бывшего супруга и намеренно подала им отравленное блюдо. По его словам, преступления Паттерсон оказали разрушительное воздействие на семьи жертв и ее собственную. Паттерсон будет содержаться в одиночной камере для ее собственной безопасности. Она сможет общаться только с одной заключенной, осужденной за терроризм. Учитывая уже отбытый срок, Эрин сможет претендовать на условно-досрочное освобождение только в 81 год.

Прокуратура требовала пожизненного заключения для Паттерсон, отмечая, что подсудимая тщательно спланировала преступления и не проявляла раскаяния. Австралийка в суде настаивала на своей невиновности, утверждая, что отравление было случайным. Единственный выживший — Иэн Уилкинсон — поблагодарил полицию и медиков за помощь в расследовании и лечении.

