14:25, 9 сентября 2025Из жизни

Накормившую свекровь поганками женщину приговорили к 33 годам тюрьмы

Суд приговорил австралийку, отравившую родных мужа поганками, к 33 годам тюрьмы
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Австралийку Эрин Паттерсон, накормившую троих пожилых родственников мужа ядовитыми грибами, приговорили как минимум к 33 годам тюрьмы за отравление. Об этом сообщает New York Post.

В июле суд признал 50-летнюю женщину виновной в смертельном отравлении свекрови Гейл Паттерсон, свекра Дона Паттерсона и его сестры Хизер Уилкинсон. В апреле 2023 года австралийка угостила родственников говядиной по-веллингтонски с бледными поганками. Среди гостей также был муж Хизер, пастор Иэн Уилкинсон. Ему удалось выжить.

Судья Кристофер Бил заявил, что обвиняемая не проявила жалости к родным бывшего супруга и намеренно подала им отравленное блюдо. По его словам, преступления Паттерсон оказали разрушительное воздействие на семьи жертв и ее собственную. Паттерсон будет содержаться в одиночной камере для ее собственной безопасности. Она сможет общаться только с одной заключенной, осужденной за терроризм. Учитывая уже отбытый срок, Эрин сможет претендовать на условно-досрочное освобождение только в 81 год.

Прокуратура требовала пожизненного заключения для Паттерсон, отмечая, что подсудимая тщательно спланировала преступления и не проявляла раскаяния. Австралийка в суде настаивала на своей невиновности, утверждая, что отравление было случайным. Единственный выживший — Иэн Уилкинсон — поблагодарил полицию и медиков за помощь в расследовании и лечении.

Ранее сообщалось, что в США идет суд над женщиной, которая отравила мужа из-за денег. После этого она написала детскую книгу о том, как справиться с горем, и посвятила ее мужу.

