14:06, 9 сентября 2025

Названо эффективное средство для защиты от импотенции

JSM: Добавки с жирными кислотами защищают от эректильной дисфункции
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Gpointstudio / Freepik

Прием добавок с полиненасыщенными жирными кислотами может защитить мужчин от развития эректильной дисфункции. К такому выводу пришли исследователи из Китая, проанализировав данные масштабного опроса NHANES в США. Результаты опубликованы в The Journal of Sexual Medicine.

В исследовании приняли участие более 3,7 тысячи мужчин старше 20 лет. Ученые сопоставили уровень потребления семи типов жирных кислот с частотой проблем с потенцией. Оказалось, что мужчины, получавшие больше ПНЖК, реже сталкивались с эректильной дисфункцией. Причем защитный эффект сохранялся даже после учета таких факторов, как возраст, индекс массы тела, курение, диабет и гипертония.

Особенно полезными оказались омега-3 и омега-6 кислоты, содержащиеся в рыбе, орехах, семенах и растительных маслах. По словам авторов, именно сочетание разных жирных кислот может оказывать максимальное положительное влияние на мужское здоровье.

Ученые подчеркивают: хотя исследование не доказывает прямую причинно-следственную связь, результаты открывают новые перспективы для профилактики нарушений сексуальной функции с помощью питания и нутрицевтики.

Ранее специалисты выяснили, что витамин D3 способен замедлять клеточное старение.

