Назвавшему самое опасное лекарство в России доктору Мясникову ответили

Врач Продеус заявил, что не считает аспирин самым опасным лекарством в России

Врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Продеус ответил на слова врача общей практики Александра Мясникова, который назвал аспирин самым опасным лекарством. В беседе с НСН Продеус заявил, что это лекарство может приносить и пользу, и вред.

Врач напомнил, что у любого лекарства есть показания и противопоказания, а также побочные эффекты. «Есть ситуации, в которых аспирин полезен, важен и эффективен. А в других ситуациях, например, у людей с повышенной склонностью к кровотечениям, это будет вредно. Нет ничего на 100 процентов полезного или на 100 процентов вредного», — сказал педиатр.

Продеус также добавил, что аспирин спас миллионы людей, и призвал не ставить клеймо на этом лекарстве. Кроме того, он счел, что Мясников хотел обратить внимание на то, что у этого лекарства есть противопоказания и что его не следует принимать без назначения врача.

Мясников ранее заявил, что аспирин из-за кроворазжижающих свойств может вызывать кровоизлияния в мозг и сильные кровотечения. Врач назвал этот медикамент самым опасным лекарством в России и отметил, что в других странах аспирин перестали назначать, если у человека нет опасного для жизни сужения сосудов.

