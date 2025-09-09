Мир
Немецкая разведка не пустила граждан Германии на ПМЭФ

Кобяков: Немецкая разведка снимала с рейсов ехавших на ПМЭФ граждан Германии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Немецкая Федеральная разведывательная служба (BND) снимала с рейсов граждан Германии, которые ехали в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом заявил советник президента РФ Антон Кобяков, сообщает РИА Новости.

«BND снимала немцев с рейса, которые ехали в Россию на ПМЭФ», — сказал он.

Кобяков выразил мнение, что, вероятно, в Германии «с демократией не очень». Он также подчеркнул, что США сейчас больше направляют на форумы разведчиков, которые под прикрытием вопросов бизнеса пытаются решить несколько другие задачи, но в России знают, как с этим бороться.

Ранее в Службе внешней разведки (СВР) заявили, что канцлер Германии Фридрих Мерц одержим идеей реванша за разгром нацистской Германии в 1945 году. По данным ведомства, еще в детстве у Мерца в детстве возникла жажда мести.

