15:34, 9 сентября 2025Силовые структуры

Неожиданная находка на чердаке российского дома обернулась уголовным делом

В Калининградской области у мужчины на чердаке нашли 56 кустов конопли
Варвара Митина (редактор)

Фото: Telegram-канал «МВД 39»

В Калининградской области правоохранители обнаружили на чердаке 56 кустов конопли. Об этом «Ленте.ру» рассказали в областном УМВД.

Владельцем оказался 54-летний житель поселка Заповедное. Дома у мужчины также нашли марихуану массой 394,2 грамма. Местного жителя задержали. Следователи возбудили уголовное дело.

Ранее в Рязанской области задержали женщину, выращивающую коноплю в подвале. 38-летняя местная жительница вернулась домой с Бали и решила заняться наркобизнесом. При обыске сотрудники полиции изъяли 4,5 килограмма частей растения.

