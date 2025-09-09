Неожиданная находка на чердаке российского дома обернулась уголовным делом

В Калининградской области у мужчины на чердаке нашли 56 кустов конопли

В Калининградской области правоохранители обнаружили на чердаке 56 кустов конопли. Об этом «Ленте.ру» рассказали в областном УМВД.

Владельцем оказался 54-летний житель поселка Заповедное. Дома у мужчины также нашли марихуану массой 394,2 грамма. Местного жителя задержали. Следователи возбудили уголовное дело.

Ранее в Рязанской области задержали женщину, выращивающую коноплю в подвале. 38-летняя местная жительница вернулась домой с Бали и решила заняться наркобизнесом. При обыске сотрудники полиции изъяли 4,5 килограмма частей растения.