08:12, 9 сентября 2025Экономика

Роспатент отказал певцу Shaman в праве на бренд «Я русский»

Shaman получил от Роспатента отказ по заявкам на регистрацию бренда «Я русский»
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Певцу Ярославу Дронову, выступающему под сценическим псевдонимом Shaman, не удалось зарегистрировать на себя товарный знак «Я русский». Об этом со ссылкой на электронную базу Роспатента, где говорится о принятом в конце августа решении, пишет РИА Новости.

Отказ касается обеих поданных заявок. В марте ведомство дало исполнителю шесть месяцев для направления пояснений и комментариев по поводу предварительного отказа.

Shaman подал заявки в Роспатент в октябре 2024 года. Заявки касались алкогольной (водка, вино, джин,виски, ром, медовуха, сидр), парфюмерной, косметической (шампунь, гель для волос, блеск для губ, блестки для тела, помада, зубной порошок) продукции и игрушек для взрослых (в том числе секс-кукол).

В пресс-службе исполнителя утверждали, что он не собирается выпускать товары, а хочет защитить название своей самой популярной песни от использования недоброжелателями и предпринимателями.

Однако в Роспатенте указали, что заявленное обозначение могут воспринять в качестве оскорбления, так как оно порождает прямую ассоциацию между национальностью и употреблением алкогольной продукции. Таким образом. объясняли в ведомстве в марте, регистрация бренда с таким названием противоречит общественным интересам.

