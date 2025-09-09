Роспатент отказал певцу Shaman в праве на бренд «Я русский»

Певцу Ярославу Дронову, выступающему под сценическим псевдонимом Shaman, не удалось зарегистрировать на себя товарный знак «Я русский». Об этом со ссылкой на электронную базу Роспатента, где говорится о принятом в конце августа решении, пишет РИА Новости.
Отказ касается обеих поданных заявок. В марте ведомство дало исполнителю шесть месяцев для направления пояснений и комментариев по поводу предварительного отказа.
Shaman подал заявки в Роспатент в октябре 2024 года. Заявки касались алкогольной (водка, вино, джин,виски, ром, медовуха, сидр), парфюмерной, косметической (шампунь, гель для волос, блеск для губ, блестки для тела, помада, зубной порошок) продукции и игрушек для взрослых (в том числе секс-кукол).
В пресс-службе исполнителя утверждали, что он не собирается выпускать товары, а хочет защитить название своей самой популярной песни от использования недоброжелателями и предпринимателями.
Однако в Роспатенте указали, что заявленное обозначение могут воспринять в качестве оскорбления, так как оно порождает прямую ассоциацию между национальностью и употреблением алкогольной продукции. Таким образом. объясняли в ведомстве в марте, регистрация бренда с таким названием противоречит общественным интересам.