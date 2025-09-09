Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:18, 9 сентября 2025Экономика

Россия предложила США редкоземельные металлы в обмен на снятие санкций

Димухамедов заявил об обсуждении передачи США РЗМ в обмен на снятие санкций с РФ
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Сотрудничество США и России в сфере редкоземельных металлов (РЗМ) возможно и было бы выгодно обеим сторонам. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) журналистам рассказал председатель Ассоциации производителей и потребителей редких и редкоземельных металлов (Ассоциации РМ и РЗМ) Руслан Димухамедов, передает РИА Новости.

По его словам, интерес России в том, чтобы с нее сняли санкции на мировую торговлю не только самими РМ и РЗМ, но и высокотехнологичной продукцией на ее основе.

«Взамен на это мы готовы предоставить им наши редкоземельные металлы, другие виды ресурсов», — объяснил Димухамедов. Он подчеркнул, что Москва готова договариваться и торговать на взаимовыгодных условиях.

Президент России Владимир Путин еще в феврале говорил о готовности предложить США совместную работу в области редкоземельных металлов. В марте глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев подтвердил, что Москва и Вашингтон ведут дискуссии о развитии соответствующих проектов в России.

Накануне первый вице-премьер Денис Мантуров рассказал, что Россия и Китай также обсуждают вопрос совместной разработки месторождений РЗМ. Он объяснил, что Москву интересуют технологии извлечения оксидов редкоземельных металлов, которыми обладают только Китай и США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия предложила США редкоземельные металлы в обмен на снятие санкций

    Платье вынудило популярную блогершу пролежать в машине час

    Просыпающихся в мокрых простынях людей предупредили о тяжелых болезнях

    Мучившим девочек-подростков россиянкам избрали меру пресечения

    В России заявили о рисках целевого обучения для студентов-бюджетников

    Крымский мост временно перекрыли

    В Германии указали на неспособность Украины одержать победу над Россией

    Начавшийся после взрыва пожар в пятиэтажке в Москве сняли на видео

    Вандалы приготовили яичницу на Вечном огне в российском регионе

    Пережившая удаление опухоли в мозге ведущая раскрыла влияние диагноза на жизнь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости