Одним из главных сообщников «евнуходела» оказался священник

Бывшего священника приговорили к трем годам тюрьмы за участие в подпольных кастрациях. Об этом сообщает Daily Star.

В мае 2024 года норвежцу Мариусу Густавсону вынесли обвинительный приговор в Великобритании. Он и его приспешники проводили подпольные хирургические операции, во время которых людям отрезали конечности и гениталии. Все происходящее снимали на видео и выкладывали на платный сайт под названием «Евнуходел», а отрезанные органы Густавсон ел или оставлял себе на память.

Суд установил, что одним из главных сообщников Густавсона был священник Джеффри Болкомб, с которым они обменялись десятком тысяч сообщений за четыре года. На мобильном телефоне священника обнаружили девятисекундную запись процедуры кастрации, которая была сделана в январе 2020 года.

Болкомб признал на суде нанесение тяжких телесных повреждений в результате процедуры, проведенной маникюрными ножницами. Бывший викарий, ранее проповедовавший в церкви Святой Марии Девы в Истборне, также признал семь других обвинений, включая хранение экстремальной порнографии и создание интимных изображений детей.

У Болкомба также обнаружили 182 «чрезвычайно оскорбительных и непристойных» изображения, связанных с сайтом Густавсона, где платно транслировались эпизоды с нанесением увечий. Основное число зрителей при этом смотрело ролики с целью получения сексуального удовлетворения.

Ранее Густавсон признался, что удалил гениталии 58 мужчинам. Отрезанные органы он сохранял в холодильнике или консервировал в спирте.