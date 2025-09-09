Бывший СССР
Офицер ВСУ предрек новые успехи российской армии из-за дронов

Аронец: ВС РФ скоро могут взять под контроль Славянско-Краматорскую агломерацию
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Global Look Press

Боец «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в России) и бывший депутат Киевского городского совета Александр Аронец спрогнозировал новые прорывы армии России — речь идет о территориях в Славянско-Краматорской агломерации в Донецкой Народной Республике (ДНР). Его слова цитирует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

По словам бывшего украинского парламентария, российские беспилотники начали поражать цели на расстоянии 40-50 км от линии фронта. Он признал, что такой успех, достигнутый благодаря дронам, может обеспечить перерезание логистики в Краматорскую агломерацию для Вооруженных сил Украины (ВСУ), а это несомненно скажется на будущей обстановке.

Как заявил Аронец, украинские формирования рискуют уже в ближайшем будущем потерять Краматорск, Дружковку и другие населенные пункты.

В августе сообщалось, что украинская администрация расширила зону эвакуации в районе прорыва российских войск. Семьи с детьми начали принудительно вывозить из Дружковки, Андреевки, Варваровки, Новоандреевки и Роганского.

