Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:58, 9 сентября 2025Россия

Опубликованы кадры мощного пожара в дельфинарии в Краснодарском крае

В сети появились кадры пожара в дельфинарии в Ейске Краснодарского края
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры пожара в здании дельфинария и крокодиловой фермы в Ейске Краснодарского края. Их публикует Telegram-канал Kub Mash.

На кадрах виден мощный пожар, который продолжает разгораться. Рядом с очагом возгорания находятся люди.

Пожар в здании дельфинария в Ейске начался в ночь на 9 сентября. Огонь практически полностью охватил здание, в котором расположены дельфинарий, «Крокодиловый каньон» с редкими рептилиями и контактный «Трогательный зоопарк». Данных о причинах случившегося пока нет. О пострадавших не сообщалось.

Ранее под Геленджиком загорелся лес из-за падения беспилотника. Задымление зафиксировали со стороны леса в районе населенного пункта Пшада на российском курорте. Пожар уже потушили.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Настоящая атака иноагентов». В МИД России оценили реакцию на слова Лаврова о многополярном мире

    Защита осужденной за фейки московского педиатра попросила отменить приговор

    Антонов отказался петь «под фанеру» на фоне проблем со здоровьем

    Российские автопроизводители попросили поднять цены на иностранные машины

    На Западе раскрыли преимущество России в борьбе с ПВО Украины

    Арестованные за секс с тремя школьниками учительницы оказались подругами

    Назван наиболее вероятный сценарий завершения конфликта на Украине

    Стало известно об участии японских наемников в боях на Украине

    Россиянин описал туристок на курорте Европы фразой «купальники скромные, а девушки — нет»

    Опубликованы кадры мощного пожара в дельфинарии в Краснодарском крае

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости