Опубликованы кадры мощного пожара в дельфинарии в Краснодарском крае

В сети появились кадры пожара в здании дельфинария и крокодиловой фермы в Ейске Краснодарского края. Их публикует Telegram-канал Kub Mash.

На кадрах виден мощный пожар, который продолжает разгораться. Рядом с очагом возгорания находятся люди.

Пожар в здании дельфинария в Ейске начался в ночь на 9 сентября. Огонь практически полностью охватил здание, в котором расположены дельфинарий, «Крокодиловый каньон» с редкими рептилиями и контактный «Трогательный зоопарк». Данных о причинах случившегося пока нет. О пострадавших не сообщалось.

