Здание дельфинария и крокодиловой фермы загорелись в российском городе

В Ейске (Краснодарский край) загорелись здания дельфинария и крокодиловой фермы, судьба животных неизвестна. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По словам очевидцев, огонь практически полностью охватил здание, в котором расположены дельфинарий, «Крокодиловый каньон» с редкими рептилиями и контактный «Трогательный зоопарк». На месте происшествия работают экстренные службы, обстоятельства выясняются.
Ранее, 11 января, на территории зоопарка в хуторе Чумаки загорелось каркасное тентованное помещение. Жертвами стали шесть зебр. Причиной пожара могла стать неисправность электрооборудования.