05:55, 9 сентября 2025Россия

Здание дельфинария и крокодиловой фермы загорелись в российском городе

Shot: В Ейске загорелось здание дельфинария и крокодиловой фермы
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

В Ейске (Краснодарский край) загорелись здания дельфинария и крокодиловой фермы, судьба животных неизвестна. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По словам очевидцев, огонь практически полностью охватил здание, в котором расположены дельфинарий, «Крокодиловый каньон» с редкими рептилиями и контактный «Трогательный зоопарк». На месте происшествия работают экстренные службы, обстоятельства выясняются.

Ранее, 11 января, на территории зоопарка в хуторе Чумаки загорелось каркасное тентованное помещение. Жертвами стали шесть зебр. Причиной пожара могла стать неисправность электрооборудования.

