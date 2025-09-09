Орбан раскрыл план Евросоюза по конфликту на Украине

Орбан: ЕС будет использовать конфликт на Украине для лишения стран суверенитета

Евросоюз (ЕС) намерен использовать конфликт на Украине как предлог для лишения стран суверенитета. С таким заявлением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети Х.

«ЕС хочет использовать конфликт на Украине как предлог, чтобы связать нас финансовыми узами. Мы должны смотреть дальше поля битвы, на будущее самого Союза», — указал политик.

Как считает Орбан, брюссельская элита продвигает идею коллективной задолженности, чтобы лишить государства суверенитета.

Несколькими днями ранее Виктор Орбан предрек Европейскому союзу скорый распад. В частности, политик заявил, что общий семилетний бюджет на 2028-2035 годы станет последним для Брюсселя.

В августе венгерский премьер рассказал, что на онлайн-саммите ЕС предложил как можно скорее провести встречу лидеров объединения с Россией.