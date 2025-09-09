Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:33, 9 сентября 2025Мир

Орбан раскрыл план Евросоюза по конфликту на Украине

Орбан: ЕС будет использовать конфликт на Украине для лишения стран суверенитета
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Christian Hartmann / Reuters

Евросоюз (ЕС) намерен использовать конфликт на Украине как предлог для лишения стран суверенитета. С таким заявлением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети Х.

«ЕС хочет использовать конфликт на Украине как предлог, чтобы связать нас финансовыми узами. Мы должны смотреть дальше поля битвы, на будущее самого Союза», — указал политик.

Как считает Орбан, брюссельская элита продвигает идею коллективной задолженности, чтобы лишить государства суверенитета.

Несколькими днями ранее Виктор Орбан предрек Европейскому союзу скорый распад. В частности, политик заявил, что общий семилетний бюджет на 2028-2035 годы станет последним для Брюсселя.

В августе венгерский премьер рассказал, что на онлайн-саммите ЕС предложил как можно скорее провести встречу лидеров объединения с Россией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Представлен iPhone 17

    Объявлена стоимость iPhone 17

    Акции Apple после презентации упали

    ВСУ атаковали жилой дом в Донецке

    Иран и МАГАТЭ подписали соглашение о возобновлении сотрудничества

    Орбан раскрыл план Евросоюза по конфликту на Украине

    «Самая сексуальная в мире судья» снялась в едва заметном бикини

    Трамп отверг повторение ударов Израиля по Катару

    Названа дата начала продаж iPhone 17

    Раскрыто имя нового премьер-министра Франции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости