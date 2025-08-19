Орбан предложил провести саммит «Европа — Россия»

Орбан предложил как можно скорее провести саммит лидеров Европы и России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что на онлайн-саммите Европейского союза (ЕС) предложил как можно скорее провести встречу лидеров объединения с Россией. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«На повестке дня сохраняется венгерская инициатива о том, чтобы ЕС как можно скорее предложил провести саммит Европа — Россия», — говорится в публикации.

Орбан добавил, что Венгрия поддерживает шаги, предпринятые во время встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, а также приветствует дальнейшие шаги к мирному урегулированию, включая возможную вторую встречу российского и американских лидеров.

Ранее Орбан заявил, что страны — члены Евросоюза признали провал стратегии изоляции России.