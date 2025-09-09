Забота о себе
05:43, 9 сентября 2025Забота о себе

Пара отказалась от секса на три месяца и удивилась результатам

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: KOTOIMAGES / Shutterstock / Fotodom

42-летний Скотт и 35-летняя Мария отказались от секса на три месяца. Результатами необычного опыта они поделились с изданием The Guardian.

По словам Скотта, он познакомился с Марией онлайн после тяжелой болезни, из-за которой у него не было секса 15 лет. Интимная близость с ней мотивировала его заняться собой и устроиться на работу. Однако вскоре постоянное желание секса со стороны Скотта стало докучать женщине. «Когда рядом была ее дочь, о сексе не могло быть и речи, и интерес Марии к более медленному, бесцельному тантрическому подходу, когда мы просто дышим и прикасаемся друг к другу, иногда не снимая одежды, казался мне не лучшим использованием свободного времени. Я был разочарован тем, что мои потребности не удовлетворялись», — признался он.

Когда он поделился с ней своими чувствами, Мария предложила ему взять трехмесячный перерыв. По ее словам, ни один мужчина не удовлетворял ее так, как Скотт, но работа и семейные обязательства для нее оказались важнее интима. «Я бы хотела, чтобы мы могли проводить по несколько часов утром в постели вместе, но мне нужно было вставать на работу и готовить завтрак дочери. Когда она была у своего отца, мы со Скоттом изучали тантру, но когда такой секс заставил меня чувствовать себя опустошенной, я начала устанавливать границы», — рассказала женщина.

Во время перерыва Мария действительно смогла набраться сил и теперь уверена, что перезагрузка отношений удалась. «Мы оба стали более активными. Стало больше общения до, во время и после секса. Я попросила Скотта спрашивать меня перед началом секса о моей готовности к контакту, чтобы я могла сделать паузу и понять, действительно ли это то, чего я хочу. Осознанное согласие позволяет мне чувствовать более тесную связь с ним. Так что теперь, вместо того чтобы чувствовать себя опустошенной после секса, я чувствую прилив сил», — заключила она.

Ранее сексолог Ольга Василенко назвала ошибки, которые женщины совершают в постели. Так, она призвала отказаться от мысли, что женщины должны возбуждаться так же быстро, как мужчины.

