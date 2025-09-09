Парень «сыграл в русскую рулетку» с собственным кишечником на вершине вулкана

Пользователь Reddit с ником Hot-Cartographer-962 рассказал о том, как бездарно провел экскурсию на вершину вулкана для наблюдения за звездами через телескопы. По его словам, он заплатил за нее 200 фунтов стерлингов (около 22,3 тысячи рублей), однако не смог получить удовольствия от путешествия.

«Примерно через час мой желудок решил, что ему пора сыграть в русскую рулетку. Когда мы добрались до вершины, меня всего скрутило — пока остальные 60 туристов наслаждались видом, я сидел в автобусе, стараясь не шевелиться, сжимаясь в комок от боли. Туалета в автобусе не было, как и на самом вулкане. Никаких салфеток, никакой туалетной бумаги — просто кошмар», — написал автор.

Спустя несколько часов на его страдания обратил внимание гид группы. Заметив бедственное положение туриста, он догадался, в чем проблема, и дал ему детские влажные салфетки, а затем указал на окутанное темнотой место в стороне от группы.

«Вулканическая порода буквально крошилась подо мной, пока я приседал на месте своего преступления. Каким-то образом мои кроссовки выдержали это испытание, но, когда я начал подтираться, не удержал равновесия и приземлился ладонью прямо в кучу. Все это — под гогот моей девушки, стоявшей рядом со мной в темноте и наблюдающей за моим фиаско», — пожаловался автор.

