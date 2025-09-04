Интернет и СМИ
Прием сиропа от кашля и антибиотиков обернулся для мужчины кровавой катастрофой в туалете

Фото: Freepik

Пользователь Reddit с ником DI--__--Ib рассказал о том, как стал жертвой мучительного запора, вызванного приемом медикаментов во время сильной инфекции, сопровождавшейся поражением легких. По словам автора, он в больших количествах принимал в том числе антибиотики и сироп от кашля с кодеином.

«Однажды ночью, когда я лежал в постели и смотрел сериалы, что-то начало происходить. Я понял, что последние пару дней ничего не ел, кроме батончиков мюсли, и мне захотелось в туалет. Я сел на унитаз, но ничего не произошло. Я чувствовал это внутри себя как нечто, ищущее свободы, но мой сфинктер просто отказывался мне подчиняться. Я ухватился за стену, принял правильное положение и вложил все силы, чтобы протолкнуть эту бетонную дрянь через нижний отдел кишечника», — написал автор.

Он добавил, что с каждым новым толчком у него в глазах темнело, а потом он начал испытывать сильную боль в области анального отверстия. «Я понял, что у меня нет другого выбора, кроме как вызвать скорую помощь и пережить позор. Я выбрался из туалета и на четвереньках дополз до оставленного в комнате телефона, а затем и до входной двери, чтобы открыть ее для медиков», — рассказал автор.

Мужчина позвонил в скорую помощь и сообщил, что теряет сознание от боли из-за незавершенной попытки дефекации. Медики пообещали приехать, однако автор поста не дождался их. Спустя полчаса он снова почувствовал мучительные позывы, на этот раз ему удалось испражниться. Рассказчик отметил, что испытал облегчение, однако заметил в унитазе много крови. Он уточнил, что полученные им раны кровоточили еще примерно неделю.

Ранее другой пользователь Reddit столкнулся с неожиданным воздействием клюквенного сока на свой организм. Во время велопрогулки он решил спастись от жары, выпив целый галлон жидкости — около 3,79 литра. После этого он превратился в «уродливый фонтан фекалий».

