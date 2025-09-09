Россия
Песков высказался об уходе Путина в отпуск

Песков: Путин не может себе позволить уйти в отпуск
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sputnik / Grigory Sysoyev / Pool / Reuters

Президент РФ Владимир Путин не может позволить себе уйти в отпуск. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью ТАСС на полях Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Таким образом он ответил о планах главы государства на его день рождения уйти в мини-отпуск. «Нет, отпуск он, по сути, просто не может себе позволить», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Кроме того, Песков высказался о перелетах Путина за последние дни. Журналисты подсчитали, что президент РФ за три дня в Китае выработал больше недельной нормы. Однако пресс-секретарь отметил, что даже после такого режима не полагается отдых. Песков добавил, что Путин также спит несколько часов в день. «Честно говоря, мне самому иногда трудно понять, откуда он берет в себе столько сил», — признался он.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что у Путина «практически никогда» не бывает длительного отдыха, лишь изредка выдаются пара выходных. Представитель Кремля подчеркнул, что полноценных выходных у российского лидера «просто физически не может быть».

