Планы срочной мобилизации на Украине назвали охотой на людей

Лебедев: План новой срочной мобилизации жителей Украины в ВСУ — охота на людей

План по новой срочной мобилизации жителей Украины в ВСУ — не мобилизация в классическом стиле, а охота на людей, назвал ее такой фразой в интервью «Царьграду» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его мнению, план набрать только в одной Одесской области 18 тысяч человек — не реальная цифра, а политическая манипуляция. «Киев специально называет громкие числа — это с одной стороны, чтобы запугать население, а с другой — показать Западу массовую мобилизацию», — считает Лебедев.

Он пояснил, что всего около 10 процентов из мобилизованных будут боеспособными солдатами. Также Лебедев обратил внимание на финансовую сторону вопроса. «Им нужна амуниция, вооружение, их нужно тренировать, кормить, медицина нужна… Это метод заработка. Об этом говорится Западу. То есть Запад сразу же стоя хлопает в ладоши, потому что бизнес продолжается», — сделал такой вывод координатор подполья.

Ранее сообщалось, что власти Украины планируют срочно мобилизовать 122 тысячи человек из-за ситуации на фронте. Так, в Днепропетровской области якобы планируется мобилизовать более 22 тысяч человек, в Одесской области около 18 тысяч. Официально данные о возможной мобилизации не подтверждены.