Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:17, 9 сентября 2025Бывший СССР

Планы срочной мобилизации на Украине назвали охотой на людей

Лебедев: План новой срочной мобилизации жителей Украины в ВСУ — охота на людей
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Andriy Andriyenko / Reuters

План по новой срочной мобилизации жителей Украины в ВСУ — не мобилизация в классическом стиле, а охота на людей, назвал ее такой фразой в интервью «Царьграду» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его мнению, план набрать только в одной Одесской области 18 тысяч человек — не реальная цифра, а политическая манипуляция. «Киев специально называет громкие числа — это с одной стороны, чтобы запугать население, а с другой — показать Западу массовую мобилизацию», — считает Лебедев.

Он пояснил, что всего около 10 процентов из мобилизованных будут боеспособными солдатами. Также Лебедев обратил внимание на финансовую сторону вопроса. «Им нужна амуниция, вооружение, их нужно тренировать, кормить, медицина нужна… Это метод заработка. Об этом говорится Западу. То есть Запад сразу же стоя хлопает в ладоши, потому что бизнес продолжается», — сделал такой вывод координатор подполья.

Ранее сообщалось, что власти Украины планируют срочно мобилизовать 122 тысячи человек из-за ситуации на фронте. Так, в Днепропетровской области якобы планируется мобилизовать более 22 тысяч человек, в Одесской области около 18 тысяч. Официально данные о возможной мобилизации не подтверждены.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Назван заказчик убийства Тупака. Кто виновен в смерти легендарного рэпера?

    Польша закроет границу с Белоруссией

    Лавров обратил внимание на дурь Евросоюза

    В главном угольном регионе России выросло число остановленных предприятий

    Отец-должник спрятался от приставов на балконе российской квартиры

    Военный эксперт предсказал провал плана Запада по созданию «воздушного щита» на Украине

    В России ответили на слова Зеленского о победе Украины

    Толпа туристов устроила массовую драку с торговцами в Турции и попала на видео

    Футбольный клуб «Химки» признали банкротом

    Ставшая известной блогершей уборщица из российского города рассказала о подписке Пугачевой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости