Популярная российская певица позавидовала 19-летней невесте Лепса

Певица Mia Boyka позавидовала 19-летней невесте исполнителя Лепса Кибе из-за роз

Российская певица Мария Бойко, известная под псевдонимом Mia Boyka, позавидовала 19-летней невесте российского певца Григория Лепса Авроре Кибе, получившей в подарок от возлюбленного 15 тысяч живых роз. На это обратил внимание Telegram-канал «Звездач».

«Я извиняюсь, но я хочу так же! И на меньшее я не согласна! Аврора, красотка, потому что знаешь чего хочешь и не стесняешься этого», — написала артистка, репостнув видео с букетами (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. «Ленты.ру»).

Ранее невеста Григория Лепса похвасталась 15 тысячами роз от возлюбленного. Девушка позировала перед камерой в светлых брюках и облегающем топе телесного оттенка, лежа на цветах кораллового оттенка.