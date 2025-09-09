Забота о себе
05:11, 9 сентября 2025

Мужчина потерял счет сексуальным партнершам и впал из-за этого в депрессию

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Коуч по отношениям Лаура Коллинз дала совет 30-летнему мужчине, который потерял счет сексуальным партнершам, и из-за этого впал в депрессию. Письмо читателя и ответ специалистки опубликовало издание Metro.

Мужчина признался, что за последние 16 лет у него было столько партнерш, что он сбился со счета. Он работает в туристическом бизнесе, поэтому не испытывает трудностей со знакомством с женщинами. Однако после нескольких свиданий он прерывает отношения, потому что боится серьезных отношений. «Я всегда пользуюсь презервативом и регулярно проверяю сексуальное здоровье, поэтому на этот счет не волнуюсь. Но недавно подруга детства вышла замуж, и на празднике я почувствовал себя грустно и опустошенно. Я удивился, почему у меня никогда не возникало желания провести с кем-нибудь остаток своей жизни», — рассказал он.

В ответ Коллинз отметила, что, судя по письму, мужчина готов к переменам. «Начните воспринимать женщину не как предмет, а как человека, с которым вам, возможно, понравится проводить время», — порекомендовала она. Специалистка также предположила, что мужчина боится серьезных отношений, потому что чувствовал себя нелюбимым в детстве.

Большинство людей, подчеркнула она, жаждут любить и быть любимыми. «То, что вы избегаете этого, говорит о том, что у вас глубоко укоренившиеся проблемы с привязанностью. Для вашего собственного благополучия в будущем, а также для благополучия девушек, которых вы встречаете на своем пути, жизненно важно, чтобы вы обратились к психотерапевту», — заключила коуч.

Ранее Коллинз дала совет женщине, обнаружившей через 25 лет брака, что у ее мужа есть ребенок от другой. Коуч посоветовала женщине обратиться к семейному психологу, чтобы понять, почему измена стала частью их жизни.

