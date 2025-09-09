Россия
11:05, 9 сентября 2025

Появились подробности о найденном под окнами элитного ЖК московском враче

«112»: Врач, которого нашли под окнами ЖК в Москве, приехал на вызов к ребенку
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Врач, которого нашли без признаков жизни под окнами элитного жилого комплекса (ЖК) на севере Москвы, приехал туда на вызов к ребенку. Подробности о ситуации сообщил Telegram-канал «112».

По его информации, врач вместе с бригадой скорой помощи приехал на вызов к ребенку. Специалисты осмотрели его и собирались уехать с места происшествия, но на адрес пришлось вызвать еще одну бригаду — для врача, которого нашли под окнами дома.

После случившегося начата проверка. Обстоятельства ситуации и ее причины выясняются. Других данных о ситуации пока нет.

О том, что врача без признаков жизни нашли под окнами московского ЖК, стало известно 9 сентября. Бригада приехала на вызов в квартиру, расположенной на 18-м этаже. Консьерж видела, как педиатр зашел в квартиру, а что произошло впоследствии — неизвестно.

