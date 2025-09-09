Появились детали избиения российских детей из-за бутылки водки и смерти бойца СВО

Избивший детей подросток в Шахтах мог использовать смерть бойца СВО как предлог

Подросток из Шахт Ростовской области, жестоко избивший нескольких детей из-за якобы украденной с могилы брата — бойца СВО бутылки водки, был агрессивным и мог использовать память о смерти родственника лишь как предлог. Эти детали о напавшем изданию «Регнум» привел ребенок, учащийся в одной школе с агрессором.

По словам ребенка, ранее подросток уже нападал на сверстников — одного из одноклассников молодой человек забил до сотрясения мозга. Из заявлений других знакомых подростка, которые появились в распоряжении портала, следует, что они не верят в историю о «наказании» за кражу бутылки.

«М. никогда не нужен был повод, чтобы кого-то избить. Думаю, и сейчас история про водку с могилы брата просто предлог», — порассуждал он об избиении.

Известно, что подросток нанес серьезные удары руками и ногами другим детям, плевал им в лица, ставил «провинившихся» на колени. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения.