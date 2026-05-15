Звезда КВН Борщева рассказала об отношении мужа к ее фигуре

17:17, 15 мая 2026

Звезда КВН Елена Борщева заявила, что муж мотивирует ее заниматься спортом
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Российская актриса, звезда команды КВН «Сборная Пятигорска» и шоу Comedy Woman Елена Борщева рассказала об отношении мужа — чемпиона по бодибилдингу Валерия Юшкевича — к ее фигуре. Интервью с юмористкой публикует «Леди Mail».

По словам 45-летней артистки, супруг следит за тем, чтобы она оставалась в форме. «Бывает, говорит: "Ой, что-то ты поправилась, давай потреним". Но в целом мотивирует меня заниматься спортом скорее для хорошего самочувствия, а не ради поддержания веса», — объяснила она.

При этом знаменитость заявила, что регулярно взвешивается, старается не есть после семи часов вечера и не употребляет жирное, жареное, белый сахар, дрожжи и сою.

В марте сообщалось, что российская певица Наташа Королева решила похудеть на аналоге препарата «Оземпик» после слов мужа, танцора и актера Сергея Глушко, о ее весе.

