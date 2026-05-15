Раскрыто решение в отношении напавшего на девочку в Подмосковье вооруженного ножом мужчины

Суд арестовал 21-летнего мужчину, напавшего с ножом на девочку в Подмосковье

В подмосковном Наро-Фоминске суд арестовал 21-летнего мужчину, который напал с ножом на семилетнюю девочку во время прогулки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областной прокуратуре.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Фигурант заключен под стражу до 14 июля.

По делу будут назначены психолого-психиатрическая и другие судебные экспертизы.

По информации правоохранителей, 14 мая молодой человек с ножом напал на незнакомую ранее девочку в деревне Николины Сады. Он ударил ее по лицу. Ребенок был госпитализирован.

Как сообщает ТАСС, на допросе фигурант не смог объяснить мотив своего поступка.

По данным Baza, потерпевшую спасли ее родители, которые спугнули злоумышленника.

Ранее сообщалось, что все произошло вечером, около 19 часов.