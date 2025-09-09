Предсказаны последствия удара Израиля по столице Катара

Политолог Калачев: После удара в Дохе Израиль пойдет до конца в борьбе с ХАМАС

Удар по верхушке руководства ХАМАС, естественно, является нарушением суверенитета Катара, однако на Ближнем Востоке уважают силу и сильных и, значит, Израиль будет идти до конца. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал политолог Константин Калачев.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по руководству палестинского радикального движения ХАМАС в Дохе. В ЦАХАЛ заверили, что перед нанесением удара по столице Катара израильские военные приняли меры по уменьшению ущерба гражданскому населению.

Политолог отметил, что ликвидация руководства ХАМАС была произведена через несколько минут после того, как палестинское движение официально взяло на себя ответственность за теракт в Иерусалиме. Поэтому, по его словам, удар по Дохе можно воспринимать как мощный акт возмездия, однако в этом случае важно, был ли Катар предупрежден об атаке.

«Официальный Катар будет осуждать случившееся, потому что оно противоречит международному праву, и будет проводиться расследование по этому поводу. Понятно, что для соглашений это все не очень здорово, вообще для переговорных процессов это все не очень здорово. Но, если Израиль решил идти до конца, он пойдет до конца. На Ближнем Востоке уважают сильных и силу, и никаких катастрофических последствий для Израиля не будет», — считает Калачев.

Политолог также отметил, что отношение к ХАМАС и Катару со стороны других стран Ближнего Востока складывается неоднозначное. Все это очевидно указывает, что Израиль пойдет до конца в уничтожении ХАМАС, заключил эксперт.

Ранее официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари сообщил, что Израиль не хочет давать ответ на предложение о прекращении военных действий в секторе Газа.