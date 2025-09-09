Представители США посетят Китай

NBC: Члены Палаты представителей США посетят Китай в сентябре

Двухпартийная группа законодателей Палаты представителей Конгресса США официально посетит Китай в сентябре. Об этом сообщает телеканал NBC.

Уточняется, что чиновники просят о встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. По данным телеканала, это первый подобный визит членов Палаты представителей с 2019 года.

Ранее стало известно, что объем китайско-американской торговли сократился в январе-августе примерно до 380 миллиардов долларов, уменьшившись год к году на 14,4 процента.

К первым восьми месяцам 2024 года положительное сальдо КНР в торговле с Соединенными Штатами сократилось на 17,2 процента, а в августе поставки из Китая в страну обвалились еще более резко — на 33 процента.