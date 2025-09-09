Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:09, 9 сентября 2025Мир

Представители США посетят Китай

NBC: Члены Палаты представителей США посетят Китай в сентябре
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Fredrik Sandberg / Keystone Press Agency / Global Look Press

Двухпартийная группа законодателей Палаты представителей Конгресса США официально посетит Китай в сентябре. Об этом сообщает телеканал NBC.

Уточняется, что чиновники просят о встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. По данным телеканала, это первый подобный визит членов Палаты представителей с 2019 года.

Ранее стало известно, что объем китайско-американской торговли сократился в январе-августе примерно до 380 миллиардов долларов, уменьшившись год к году на 14,4 процента.

К первым восьми месяцам 2024 года положительное сальдо КНР в торговле с Соединенными Штатами сократилось на 17,2 процента, а в августе поставки из Китая в страну обвалились еще более резко — на 33 процента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Apple представила совершенно новый iPhone 17. Какой получилась новая линейка и сколько смартфоны будут стоить в России?

    В Катаре заявили о праве на ответ Израилю за удар по Дохе

    Эрдоган созвонился с эмиром Катара после удара Израиля по Дохе

    Представители США посетят Китай

    Названы основные покупатели элитного жилья в Москве

    В США назвали заявления фон дер Ляйен насчет Украины ложью

    В Минобороны назвали фейком слова Зеленского об ударе по Яровой

    Появились подробности эвакуации людей из атакованного ВСУ дома в Донецке

    Российском актеру стало плохо перед спектаклем в Ленкоме

    Американский миллиардер высказался о помощи Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости