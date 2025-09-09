Забота о себе
14:33, 9 сентября 2025Забота о себеЭксклюзив

Раскрыты ключевые составляющие здорового долголетия

Биолог Москалев назвал контроль стресса и режим сна важными факторами долголетия
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Член-корреспондент РАН, спикер территории технологического прогресса «Облачные города» Алексей Москалев раскрыл ключевые составляющие здорового долголетия. На эту тему он поговорил с «Лентой.ру».

По словам Москалева, непосредственное влияние на активность генов, которые управляют долголетием, оказывают питание, физическая активность, режим сна и контроль стресса. Наследственность же он назвал вторичной для долголетия по сравнению с образом жизни.

«Генетика задает предрасположенность, но именно образ жизни определяет, насколько быстро появляются возрастные изменения. То есть старение — это во многом то, как мы проживаем каждый день», — пояснил Москалев.

Он подчеркнул, что даже небольшие изменения образа жизни, такие как корректировка питания или умеренная физическая активность, могут снизить биологический возраст на несколько лет. Чтобы продлить жизнь, биолог порекомендовал выбирать качественные продукты, богатые полезными веществами, планировать сон, не переедать, больше двигаться и научиться управлять стрессом.

Ранее профессор эпидемиологии Карин Модиг обнаружила три фактора, объединяющие всех долгожителей. По ее словам, здоровая сердечно-сосудистая система, позитивный взгляд на жизнь и цели являются наиболее распространенными факторами долголетия.

