Россиянам назвали неожиданную причину повышения давления

Терапевт Прощаев: Порошки от простуды с фенилэфрином повышают давление

Врач-терапевт Кирилл Прощаев назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» неожиданную причину, по которой может повышаться давление. Выпуск с объяснением медицинского специалиста доступен на платформе «Смотрим».

Одна из участниц программы рассказала, что во время простуды у нее часто поднимается давление. Она уточнила, что при недомогании пьет лекарственные средства в виде порошков, которые нужно разводить с водой. По словам женщины, препараты помогают справиться с насморком и убрать другие симптомы.

Прощаев согласился с тем, что эти медикаменты помогают быстро устранить недомогание. Однако в таких порошках содержится фенилэфрин — сосудосуживающее средство. «Поскольку фенилэфрин сужает сосуды, соответственно, это и способствует повышению артериального давления», — объяснил медик.

Ранее врач-реабилитолог Сергей Агапкин рассказал, о чем сигнализирует пониженное давление. Он заявил, что это может быть симптомом заболеваний почек.