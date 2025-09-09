Путешествия
Россиянам предрекли ужесточение выдачи виз из-за нового пакета санкций ЕС

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Amel Emric / Reuters

Новые санкции против России могут оставить российских туристов без виз. Об этом сообщает издание ANSA.

На данный момент ведется работа по формированию 19-го по счету пакета европейских санкций. Одним из обсуждаемых вопросов стала возможность ужесточить выдачу виз россиянам.

Европейская комиссия отметила рекордные показатели присутствия российских путешественников на популярных европейских направлениях — в Греции, Италии и Франции. Власти Евросоюза (ЕС) считают отдых россиян в их странах недопустимым во время проведения СВО на Украине. Так, польское представительство предлагает запретить выдавать документы российским дипломатам, чтобы те могли посещать страны ЕС. Тем самым они планируют ограничить их пребывание из соображения безопасности, якобы из-за большого количества «агентов 007» среди представителей России.

Ранее США серьезно усложнили правила получения виз для российских граждан. Госдеп США разрешил гражданам России получать визы только в Астане и Варшаве.

