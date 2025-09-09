Россиянам раскрыли способ уберечь детей от дропперских схем мошенников

Роскачество: Подростки часто становятся добычей для дропперских схем мошенников

Подростки сегодня становятся легкой добычей для организаторов дропперских схем, рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Эксперт рассказал, что в мессенджерах и соцсетях подростков привлекают якобы простыми предложениями о «быстром заработке», например, просят всего лишь предоставить реквизиты банковской карты для переводов. Кажущаяся безопасность и простота таких схем, помноженная на естественное для молодежи стремление к финансовой независимости, часто перевешивает критическое восприятие, объяснил он.

«Безусловно, некоторые методы родительского контроля могут помочь, однако важно понимать, что в более взрослом возрасте подобные ограничения часто воспринимаются как запреты, что только подталкивает подростков к авантюрным действиям. На наш взгляд, самый результативный способ защиты — не контроль, а открытый диалог между взрослыми и подростками», — рассказал эксперт Роскачества.

Важно регулярно рассказывать детям обо всех типах мошенничества, разбирать реальные случаи, объяснять основы финансовой грамотности и обсуждать возможные риски и последствия. Сергей Кузьменко Роскачество

«Подростки должны понимать простую истину: их личные данные — номер телефона, реквизиты карт, аккаунты в соцсетях и онлайн-играх — имеют ценность для злоумышленников. Поэтому бдительность должна стать привычкой», — заключил Кузьменко.