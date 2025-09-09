Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:49, 9 сентября 2025ЦенностиЭксклюзив

Россияне потратили на иностранные кроссовки сотни миллионов рублей

CDEK.Shopping: Россияне потратили на иностранные кроссовки 400 млн в 2025 году
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: M-Production / Shutterstock / Fotodom

Россияне потратили сотни миллионов рублей на иностранные кроссовки в первом полугодии 2025 года. Об этом говорится в исследовании сервиса CDEK.Shopping, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

По данным аналитиков, покупатели чаще всего заказывали из-за рубежа кроссовки, самыми популярными стали Nike Air Force 1 и Nike Dunk Low Cacao Wow, а также модели бренда New Balance и Adidas. Особенно часто у последней марки клиенты выбирали Neo Fusion Storm, Samba OG и Ozweego Celox.

Материалы по теме:
«Вот тогда я почувствовал свою силу!» Вещи российских дизайнеров носят миллионы россиян. Почему они так популярны?
«Вот тогда я почувствовал свою силу!»Вещи российских дизайнеров носят миллионы россиян. Почему они так популярны?
25 мая 2022
Уход брендов, параллельный импорт и новые имена: как изменился рынок смартфонов в России
Уход брендов, параллельный импорт и новые имена:как изменился рынок смартфонов в России
28 декабря 2022

Согласно подсчетам, всего на заказы зарубежной обуви покупатели потратили 400 миллионов рублей. Отмечается, что россияне стали обращать внимание и на более нишевые марки. В топ быстрорастущих вошел Stone Island (плюс 40 процентов заказов), а также люксовые бренды — Coach и Balenciaga.

В августе стало известно, что россияне массово захотели стать готами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Президент одной страны заявил о начале третьей мировой войны

    Концерт пианиста Мацуева отменили из-за «международной ситуации»

    В КНДР испытали новую деталь межконтинентальных «Хвасонов»

    Десять украинских БПЛА уничтожили над Черным морем

    Россиянин показал на видео купленные в «Магните» конфеты с личинками

    Россиянам назвали неожиданную причину повышения давления

    Задержанного в Шереметьево блогера внесли в список террористов

    Неожиданная находка на чердаке российского дома обернулась уголовным делом

    На Украине начались массовые увольнения

    В Госдуму внесли проект о запрете въезда в Россию для одной категории мигрантов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости