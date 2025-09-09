Россия
Россиянин прогулялся с львицей по улицам города и попал на видео

Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Житель Махачкалы прогулялся с львицей по улицам города. Действия россиянина попали на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «112».

На представленных кадрах видно, как мужчина ведет хищницу между машинами. Животное ведет себя спокойно на оживленной магистрали.

Сотрудники полиции решили выяснить, как львица попала к горожанину.

До этого сообщалось, что житель Приморского края встретил тигра на дороге и прогнал его матом.

Еще раньше жители Приморья спасли лесного кота, занесенного в Красную книгу России, который попал под колеса автомобиля. Животное прооперировали и отправили его в Центр «Тигр» на реабилитацию.

