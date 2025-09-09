Россиянка описала привычки пенсионеров в Европе фразой «благодаря им живут дольше»

Российская тревел-блогерша описала некоторые полезные привычки пенсионеров в Европе фразой «благодаря им живут проще и дольше». Своим мнением она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел ПУТЕШЕСТВИЯ» на платформе «Дзен».

К примеру, по словам автора публикации, в Европе пожилые люди не стесняются своего возраста и не пытаются его скрывать. Кроме того, они не тратят пенсию на внуков, а живут для себя и путешествуют.

«Со стороны может показаться, что европейские пенсионеры живут и ни в чем себе не отказывают, раз могут себе позволить много путешествовать и обедать в ресторанах. Но на самом деле, они всю жизнь формируют себе капитал, откладывают деньги с раннего возраста, понимая, что на одну только пенсию будет трудно прожить», — объяснила блогерша.

Ранее эта же тревел-блогерша побывала в Италии и раскрыла отличие местных женщин от соотечественниц. Она констатировала, что их легко отличить по запаху духов.

