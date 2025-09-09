Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:45, 9 сентября 2025Путешествия

Россиянка описала привычки пенсионеров в Европе фразой «благодаря им живут дольше»

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Frank Soellner / Getty Images

Российская тревел-блогерша описала некоторые полезные привычки пенсионеров в Европе фразой «благодаря им живут проще и дольше». Своим мнением она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел ПУТЕШЕСТВИЯ» на платформе «Дзен».

К примеру, по словам автора публикации, в Европе пожилые люди не стесняются своего возраста и не пытаются его скрывать. Кроме того, они не тратят пенсию на внуков, а живут для себя и путешествуют.

«Со стороны может показаться, что европейские пенсионеры живут и ни в чем себе не отказывают, раз могут себе позволить много путешествовать и обедать в ресторанах. Но на самом деле, они всю жизнь формируют себе капитал, откладывают деньги с раннего возраста, понимая, что на одну только пенсию будет трудно прожить», — объяснила блогерша.

Ранее эта же тревел-блогерша побывала в Италии и раскрыла отличие местных женщин от соотечественниц. Она констатировала, что их легко отличить по запаху духов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Настоящая атака иноагентов». В МИД России оценили реакцию на слова Лаврова о многополярном мире

    Российские автопроизводители попросили поднять цены на иностранные машины

    На Западе раскрыли преимущество России в борьбе с ПВО Украины

    Арестованные за секс с тремя школьниками учительницы оказались подругами

    Назван наиболее вероятный сценарий завершения конфликта на Украине

    Стало известно об участии японских наемников в боях на Украине

    Россиянин описал туристок на курорте Европы фразой «купальники скромные, а девушки — нет»

    Опубликованы кадры мощного пожара в дельфинарии в Краснодарском крае

    В Австралии прокомментировали приговор наемнику ВСУ Дженкинсу словом «идиот»

    Правительство поддержало запрет выгуливать опасных собак пьяным и детям

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости