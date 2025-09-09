Бывший СССР
Российские войска «разрезали» группировку ВСУ в Красноармейске

Советник главы ДНР Кимаковский: ВС РФ разрезали группировку ВСУ в Красноармейске
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Российские войска «разрезали» группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе трассы Димитров (украинское название — Мирноград) — Красноармейск (украинское название — Покровск). Об этом рассказал советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает РИА Новости.

Советник сообщил, что российские войска взяли под физический и огневой контроль трассу E-30, соединяющую Красноармейск с городом-спутником. Таким образом группировка ВСУ в населенном пункте оказалась разделена.

«Это димитровская группировка, можно уже сказать, потому что они разделены как раз нашими дроноводами и нашей артиллерией. То есть дорога между населенными пунктами Красноармейском и Димитровом находится под полным огневым контролем»,  —  рассказал Кимаковский.

Ранее на Украине усомнились в правдивости заявлений главкома ВСУ Александра Сырского об успехах украинских войск на покровском направлении. Так, украинское издание «Страна.ua» обратило внимание, что согласно карте боевых действий аналитического проекта DeepState продвижения ВСУ на этом участке за август не было.

