Обвиненный в расправе над олигархом российский миллионер собрался на СВО

Свердловский миллионер и авторитет Горшунов собрался на СВО

Свердловский миллионер и авторитет Сергей Горшунов собрался на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщает издание Ura.ru.

По данным издания, бывший участник екатеринбургской организованной преступной группировки (ОПГ) «Центр» Горшунов отрицает свою связь с криминалом и собирается заключить контракт с министерством обороны, чтобы отправиться на СВО.

По словам адвоката, Горшунов заболел и находится в стационаре в Запорожской области. Он доставлял в регион гуманитарную помощь и там же планирует заключить контракт.

При этом пострадавшие считают необходимым доставить его в суд для разбирательства. Не были предоставлены документы о его нахождении в больнице и из воинской части о том, что он планирует подписывать контракт.

30 апреля стало известно о задержании Горшунова. Он обвиняется в похищении и расправе над двумя и более лицами. По предварительной информации, среди его жертв могли быть первый мультимиллионер на Среднем Урале Виктор Терняк и бывший участник ОПГ «Центр» Юрий Чуприянов.

Ранее сообщалось, что российского миллионера Горшунова обвинили в расправе над олигархом Терняком.