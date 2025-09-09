Силовые структуры
11:58, 9 сентября 2025Силовые структуры

Обвиненный в расправе над олигархом российский миллионер собрался на СВО

Свердловский миллионер и авторитет Горшунов собрался на СВО
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Свердловский миллионер и авторитет Сергей Горшунов собрался на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщает издание Ura.ru.

По данным издания, бывший участник екатеринбургской организованной преступной группировки (ОПГ) «Центр» Горшунов отрицает свою связь с криминалом и собирается заключить контракт с министерством обороны, чтобы отправиться на СВО.

По словам адвоката, Горшунов заболел и находится в стационаре в Запорожской области. Он доставлял в регион гуманитарную помощь и там же планирует заключить контракт.

При этом пострадавшие считают необходимым доставить его в суд для разбирательства. Не были предоставлены документы о его нахождении в больнице и из воинской части о том, что он планирует подписывать контракт.

30 апреля стало известно о задержании Горшунова. Он обвиняется в похищении и расправе над двумя и более лицами. По предварительной информации, среди его жертв могли быть первый мультимиллионер на Среднем Урале Виктор Терняк и бывший участник ОПГ «Центр» Юрий Чуприянов.

Ранее сообщалось, что российского миллионера Горшунова обвинили в расправе над олигархом Терняком.

ЖЗЛ
