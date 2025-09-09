Силовые структуры
20:55, 9 сентября 2025Силовые структуры

Российский заключенный напал на сотрудника колонии из-за телефона

В Волгоградской области заключенный напал на инспектора из-за телефона
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Никита Цицаги / Коммерсантъ

В Волгоградской области отбывшего срок за наркопреступление российского заключенного обвинили в новом преступлении. Об этом в своем канале на «Дзен» сообщает KP.RU.

По данным издания, причиной возбуждения нового уголовного дела стал мобильный телефон, который был при себе у осужденного. Заметивший запрещенный в лагере предмет инспектор потребовал отдать его, но заключенный отказался. Когда сотрудник преградил ему путь, уголовник в ярости разбил аппарат и затем порезал руку инспектора осколком.

Дебошира удалось угомонить подоспевшим на помощь другим сотрудникам колонии. Хотя молодой человек признал свою вину, ему все равно грозит новое уголовное дело за дезорганизацию учреждения.

Ранее сообщалось, что в Мордовии сотрудник российской колонии соблазнился предложением уголовника и пошел под суд.

    Все новости