Российский заключенный напал на сотрудника колонии из-за телефона

В Волгоградской области заключенный напал на инспектора из-за телефона

В Волгоградской области отбывшего срок за наркопреступление российского заключенного обвинили в новом преступлении. Об этом в своем канале на «Дзен» сообщает KP.RU.

По данным издания, причиной возбуждения нового уголовного дела стал мобильный телефон, который был при себе у осужденного. Заметивший запрещенный в лагере предмет инспектор потребовал отдать его, но заключенный отказался. Когда сотрудник преградил ему путь, уголовник в ярости разбил аппарат и затем порезал руку инспектора осколком.

Дебошира удалось угомонить подоспевшим на помощь другим сотрудникам колонии. Хотя молодой человек признал свою вину, ему все равно грозит новое уголовное дело за дезорганизацию учреждения.

