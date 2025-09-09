Силовые структуры
19:34, 9 сентября 2025Силовые структуры

Сотрудник российской колонии соблазнился предложением уголовника и пошел под суд

В Мордовии сотрудник колонии пойдет под суд за передачу телефона уголовнику
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Республике Мордовия предстанет перед судом сотрудник Зубово-Полянской колонии, обвиняемый в получении взятки от осужденного. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в июне 2024 года сотрудник исправительной колонии соблазнился предложением нечестного заработка и скрытно пронес на территорию учреждения мобильный телефон. Позже он передал аппарат уголовнику, отбывавшему наказание за совершение особо тяжких преступлений. Отмечается, что обвиняемый вину признал, его уволили.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что осужденного экс-сенатора Арашукова ждет новый суд за взятку ради лучших условий в тюрьме.

