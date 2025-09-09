Сотрудник российской колонии соблазнился предложением уголовника и пошел под суд

В Мордовии сотрудник колонии пойдет под суд за передачу телефона уголовнику

В Республике Мордовия предстанет перед судом сотрудник Зубово-Полянской колонии, обвиняемый в получении взятки от осужденного. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в июне 2024 года сотрудник исправительной колонии соблазнился предложением нечестного заработка и скрытно пронес на территорию учреждения мобильный телефон. Позже он передал аппарат уголовнику, отбывавшему наказание за совершение особо тяжких преступлений. Отмечается, что обвиняемый вину признал, его уволили.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

