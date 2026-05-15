Отчаявшийся пассажир пронес на круизный лайнер манекен для одной цели

DM: Пассажир корабля Celebrity Beyond использовал манекен, чтобы занять шезлонг

Пассажир круизного лайнера Celebrity Beyond пронес на борт манекен, чтобы использовать его для одной цели, и прославился в сети. Об этом стало известно Daily Mail (DM).

12 мая отчаявшийся турист положил на шезлонг у бассейна на корабле пластиковый муляж без конечностей. Он также нарисовал на его лице усы, на голову положил очки и кепку, затем укрыл куклу полотенцем. Тактику попутчика в войне за лежаки сфотографировал другой пассажир и поделился снимком в группе в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Новый способ занять место сделал путешественника популярным. Пользователи написали: «Я увидел его, когда бронировал столик и подумал, что это настоящий человек», «Похоже, манекенам тоже нужен отпуск», «Посмотрела на фотографию и сказала себе: "У этого ребенка есть усы"».

Уточняется, что круизная компания Celebrity Cruises запрещает людям «бронировать» шезлонги, используя полотенца, одежду, сумки или другие вещи. При этом на одном судне могут находиться более 3,2 тысячи человек.

