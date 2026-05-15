Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:26, 15 мая 2026Путешествия

Отчаявшийся пассажир пронес на круизный лайнер манекен для одной цели

DM: Пассажир корабля Celebrity Beyond использовал манекен, чтобы занять шезлонг
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: slgckgc / Wikimedia

Пассажир круизного лайнера Celebrity Beyond пронес на борт манекен, чтобы использовать его для одной цели, и прославился в сети. Об этом стало известно Daily Mail (DM).

12 мая отчаявшийся турист положил на шезлонг у бассейна на корабле пластиковый муляж без конечностей. Он также нарисовал на его лице усы, на голову положил очки и кепку, затем укрыл куклу полотенцем. Тактику попутчика в войне за лежаки сфотографировал другой пассажир и поделился снимком в группе в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Материалы по теме:
«Это сущий ад, пусть убираются домой». Почему европейцы возненавидели туристов и грозят им насилием?
«Это сущий ад, пусть убираются домой». Почему европейцы возненавидели туристов и грозят им насилием?
28 марта 2026
«Уже не будешь таким, как прежде» Провести отпуск на яхте можно дешевле, чем в отеле. Как это сделать?
«Уже не будешь таким, как прежде»Провести отпуск на яхте можно дешевле, чем в отеле. Как это сделать?
7 мая 2026

Новый способ занять место сделал путешественника популярным. Пользователи написали: «Я увидел его, когда бронировал столик и подумал, что это настоящий человек», «Похоже, манекенам тоже нужен отпуск», «Посмотрела на фотографию и сказала себе: "У этого ребенка есть усы"».

Уточняется, что круизная компания Celebrity Cruises запрещает людям «бронировать» шезлонги, используя полотенца, одежду, сумки или другие вещи. При этом на одном судне могут находиться более 3,2 тысячи человек.

Ранее турист проиграл войну за шезлонги и получил десятки тысяч рублей в качестве компенсации. Перед путешествием мужчина подумал, что ему не придется беспокоиться о «бронировании» места под солнцем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о подготовке Россией ударов по центрам принятия решений

    Траты страны БРИКС на импорт заметно выросли на фоне войны в Иране

    Российскую школьницу перехватили после звонка с требованием выкупа в 15 тысяч долларов

    В России отреагировали на сообщения об угрозе закрытия микропредприятий

    Один вид жилья в России стал дорожать

    Названо место побега обвиненного в мошенничестве экс-замглавы Минприроды

    Пересильд поддержала решение 16-летней дочери уйти из школы

    Лишенной гражданства за оскорбления русских людей женщине вернули российский паспорт

    Звезда КВН Борщева рассказала об отношении мужа к ее фигуре

    Раскрыто решение в отношении напавшего на девочку в Подмосковье вооруженного ножом мужчины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok