16:25, 15 мая 2026Мир

Трамп рассказал о просьбе одной страны заключить перемирие с Ираном

Трамп объявил, что США и Иран заключили перемирие по просьбе Пакистана
Глеб Бажуткин (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Dietsch / Getty Images

США заключили перемирие с Ираном по просьбе других стран, сообщил американский лидер Дональд Трамп. Его цитирует ТАСС.

«Мы действительно объявили о прекращении огня по просьбе других стран. Я бы не стал его поддерживать, но мы сделали это в качестве одолжения Пакистану. Они замечательные люди», — рассказал хозяин Белого дома.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи рассказал, что Тегеран после заявления Трампа о неприемлемости иранского предложения об урегулировании конфликта получил новое сообщение от американской стороны. По словам дипломата, Вашингтон сообщил о желании продолжать переговоры.

9 марта Трамп и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор. Глава РФ высказал американскому коллеге соображения по урегулированию конфликта вокруг Ирана, в том числе по итогам своих бесед с главами стран Персидского залива.

Вскоре портал Axios сообщил, что в ходе беседы было озвучено предложение о вывозе 450 килограммов обогащенного урана из Ирана в Россию, которое, по информации источников, глава Белого дома отклонил.

