Российскую певицу обвинили в пиаре на скандальной «тюрьме для собак»

Певицу MONA обвинили в пиаре на инциденте со скандальной зоогостиницей DogTown

Российскую певицу MONA (настоящее имя — Дарья Кустовская) обвинили в пиаре на инциденте со скандальной зоогостиницей DogTown, получившей известность как «тюрьма для собак». На это обратил внимание Telegram-канал Super.ru.

По данным издания, в сети стали появляться разоблачения звезд в том, что «они делают себе имя на трагедии и пиарят свои проекты на фоне этой истории».

Кустовская ответила одной из обвинительниц. «Она в видео говорит, что у нее ко мне негатив, что я плохая хозяйка и у меня животные распиханы по передержкам. Прошлась по всем блогерам и медийным людям, которые помогали и спасали животных в тот день», — поделилась артистка.

О том, что клиенты DogTown, расположенной в подмосковном Чехове, пожаловались на жестокое обращение с животными, стало известно 5 сентября. Среди собак, содержавшихся там, оказались питомцы блогера Эльдара Джарахова и певицы MONA.