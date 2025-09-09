Ценности
21:31, 9 сентября 2025
Ценности

«Самая сексуальная в мире судья» снялась в едва заметном бикини

Женщина-арбитр Клаудия Романи снялась в едва заметном вязаном бикини
Карина Черных
Карина Черных

Фото: @claudia_romani

Итальянская модель и телезвезда Клаудия Романи попозировала на камеру в откровенном виде. Соответствующие снимки появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя женщина-арбитр, которую в сети прозвали «самой сексуальной в мире судьей», снялась в солнцезащитных очках и вязаном бюстгальтере от бикини. При этом на размещенном кадре видно, как едва заметный верх от раздельного купальника частично оголяет грудь знаменитости.

Поклонники оценили фото Романи в комментариях под постом. «Какая красивая женщина», «Становится слишком жарко от твоих кадров», «В каком бы виде ты не снялась, ты всегда великолепна», «Разожгла мои чувства», «Как всегда шикарна», — высказывались пользователи сети.

Ранее сообщалось, что Клаудия Романи в крошечном бикини попала на обложку журнала Rule Magazine.

.
