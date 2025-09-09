Школьники сбежались посмотреть на огромный пенис будущего порноактера

Порноактер, известный под псевдонимом Гиртмастер, рассказал о случае, после которого он понял, что у него незаурядный пенис. Об этом сообщает The Tab.

Как утверждает издание, длина пениса Гиртмастера составляет 20 сантиметров, а обхват — 18 сантиметров. В подкасте Holly Randall Unfiltered порноактер рассказал, что долгое время считал это совершенно нормальным. Первые сомнения в этом появились, когда он учился в старших классах.

По его словам, однажды он принимал душ в школьном лагере, и ребята, которые были там, увидели его без одежды. «Они выбежали оттуда и стали всех звать, — рассказывает порноактер. — И половина класса собралась в душе смотреть на мой пенис».

Даже после этого он сомневался, что подобные размеры — это редкость. Его смогла убедить в этом лишь порнозвезда Джоанна Энджел, сказавшая, что впервые видит такой большой пенис. «И вот тогда-то до меня и стало доходить, что, может, я и правда Гиртмастер», — рассказал он в подкасте.

Ранее сообщалось, что обладатель самого большого пениса в мире, 40-летний Мэтт Барр из Лондона, упал и сломал руку. Это произошло из-за того, что пенис загораживал ему обзор.