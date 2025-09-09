Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
06:30, 9 сентября 2025Из жизни

Школьники сбежались посмотреть на огромный пенис будущего порноактера

Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: @girthmasterr

Порноактер, известный под псевдонимом Гиртмастер, рассказал о случае, после которого он понял, что у него незаурядный пенис. Об этом сообщает The Tab.

Как утверждает издание, длина пениса Гиртмастера составляет 20 сантиметров, а обхват — 18 сантиметров. В подкасте Holly Randall Unfiltered порноактер рассказал, что долгое время считал это совершенно нормальным. Первые сомнения в этом появились, когда он учился в старших классах.

По его словам, однажды он принимал душ в школьном лагере, и ребята, которые были там, увидели его без одежды. «Они выбежали оттуда и стали всех звать, — рассказывает порноактер. — И половина класса собралась в душе смотреть на мой пенис».

Материалы по теме:
«На грани сучки и хорошей девочки» Психолог учит управлять мужчинами и незаметно пускать газы. Ее советы набирают миллионы на YouTube
«На грани сучки и хорошей девочки»Психолог учит управлять мужчинами и незаметно пускать газы. Ее советы набирают миллионы на YouTube
25 ноября 2020
Люди раздувают в соцсетях личные проблемы, чтобы вызвать сочувствие. Почему на самом деле это опасно для психики?
Люди раздувают в соцсетях личные проблемы, чтобы вызвать сочувствие.Почему на самом деле это опасно для психики?
13 декабря 2022

Даже после этого он сомневался, что подобные размеры — это редкость. Его смогла убедить в этом лишь порнозвезда Джоанна Энджел, сказавшая, что впервые видит такой большой пенис. «И вот тогда-то до меня и стало доходить, что, может, я и правда Гиртмастер», — рассказал он в подкасте.

Ранее сообщалось, что обладатель самого большого пениса в мире, 40-летний Мэтт Барр из Лондона, упал и сломал руку. Это произошло из-за того, что пенис загораживал ему обзор.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Настоящая атака иноагентов». В МИД России оценили реакцию на слова Лаврова о многополярном мире

    В России назвали приоритетный вариант завершения украинского конфликта

    Рассекречен смартфон Xiaomi с двумя экранами

    Школьники сбежались посмотреть на огромный пенис будущего порноактера

    Стало известно о вербовке ВСУ женщин-наемниц

    Аналитики раскрыли долю получающих премию россиян

    Россияне назвали любимые заимствованные слова

    В Британии отреагировали на «самое пессимистичное» заявление Зеленского

    Песков сообщил о планах Путина на день рождения

    Мужчина выстрелил в птицу и погубил дочь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости