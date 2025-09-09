Скончалась жена бывшего премьера Непала

Khabarhub: Жена экс-премьера Непала Читракар умерла из-за полученных ожогов

Раджья Лакшми Читракар, жена экс-премьера Непала Джала Натха Кханала, умерла из-за полученных ожогов. Об этом сообщает портал Khabarhub.

«Как сообщается, протестующие заперли ее внутри и подожгли дом», — уточняет интернет-издание.

Ранее стало известно, что Читракар госпитализировали с ожогами, полученными в ходе беспорядков в непальской столице Катманду.

Протесты начались после блокировки ряда интернет-платформ, включая YouTube, X, LinkedIn, Reddit, WhatsApp, Facebook и Instagram (последние три принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ; соцсети Facebook и Instagram также запрещены в РФ).