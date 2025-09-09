Жену непальского экс-премьера госпитализировали из-за беспорядков

Khabarhub: Жену экс-премьера Непала Кханала госпитализировали с ожогами

Раджья Лакшми Читракар, жену экс-премьера Непала Джала Натха Кханала, госпитализировали с ожогами, полученными в ходе беспорядков в непальской столице Катманду. Об этом сообщает портал Khabarhub.

«Ее состояние оценивается как критическое: ожоги многочисленных частей тела и серьезное повреждение легких», — передает интернет-издание слова родственников пострадавшей.

Ранее протестующие в Катманду подожгли несколько правительственных зданий, включая парламент страны. По словам одного из пожарных, все здание заполнил дым.

Протесты начались после блокировки ряда крупных интернет-платформ, включая YouTube, X, LinkedIn, Reddit, WhatsApp, Facebook и Instagram (последние три принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ; соцсети Facebook и Instagram также запрещены в России).