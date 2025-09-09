Советник Трампа раскритиковал Маска из-за России

Советник Трампа раскритиковал Маска за оправдание закупок Индией нефти из РФ

Старший советник президента США Питер Наварро раскритиковал миллиардера Илона Маска за то, что тот оправдывает закупки Индией российской нефти. Свое мнение чиновник высказал в связанной с Маском социальной сети Х.

Один из пользователей оставил пояснительную заметку под постом Наварро с критикой действий Нью-Дели. Пользователь отметил, что страны Европы тоже покупают российскую нефть, и даже сами США продолжают торговать с Москвой, покупая у нее, как минимум, уран и удобрения.

«Ух ты. Илон Маск допускает пропаганду в посты людей. Эта дерьмовая заметка ниже как раз об этом. Чушь. Индия покупает российскую нефть исключительно для наживы. Она не покупала ее до того, как Россия вторглась на Украину», — написал Наварро.

Ранее Наварро заявил, что ни одна из стран БРИКС не сможет выжить без торговли с США. Чиновник также выразил уверенность в том, что страны БРИКС не смогут долго оставаться единым объединением, поскольку все они на самом деле «ненавидят и желают убить друг друга».