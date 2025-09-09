Мир
США пригрозили России жесткими мерами

Бессент: США готовы принять жесткие меры против России, но нуждаются в помощи ЕС
СюжетЗавершение конфликта на Украине

Соединенные Штаты готовы принять жесткие меры против России, но нуждаются в помощи Европейского союза (ЕС) для того, чтобы они были эффективными. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в соцсети X.

«Подход "бизнес как обычно" не сработал. Мы готовы принять жесткие меры против России, но наши европейские партнеры должны полностью присоединиться к нам, чтобы добиться успеха», — написал он.

По словам Бессента, США и ЕС едины во мнении о важности прекращения конфликта на Украине, и все варианты в рамках стратегии американского президента Дональда Трампа по поддержке мирных переговоров по-прежнему остаются на повестке дня.

Ранее Трамп заявил, что недоволен текущей ситуацией вокруг Украины, и выразил надежду на скорое завершение конфликта. «Я не в восторге от того, что там происходит», — подчеркнул он.

