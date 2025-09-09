Мир
США заявили о готовности Украины к заморозке линии фронта

Уитакер: Украина готова остановить бои по линии фронта в обмен на гарантии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Украина готова остановить бои по текущей линии фронта в обмен на гарантии безопасности. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью Fox News.

«Украина доказала, что готова к соглашению. Они готовы заморозить линию фронта, если получат гарантии безопасности», — заявил постпред.

По словам Уитакера, будущее мирное соглашение может включать защиту приходов Русской православной церкви (РПЦ) и русскоговорящего населения на Украине. Постпред США признал, что существуют препятствия для вступления Киева в НАТО.

Ранее Уитакер заявил, что США готовы продать Украине вооружения в обмен на то, что Киев предоставит Вашингтону права интеллектуальной собственности на украинские военные разработки.

