Стали известны подробности последних дней жизни выпавшего из окна педиатра в Москве

Невеста выпавшего из окна педиатра в Москве: Медик вернулся с конгресса из Сочи

Врач-педиатр, выпавший из окна многоэтажного дома на Хорошевском шоссе в Москве, накануне вернулся с конгресса из Сочи. Такие подробности о последних днях жизни россиянина стали известны телеканалу «Звезда» от невесты медика.

Девушка отметила, что ее возлюбленный после мероприятия в Сочи был очень доволен и строил планы на будущее. Пара готовилась к свадьбе.

«Все было хорошо, мы не ссорились. Он вообще человек верующий, неконфликтный. Он не мог этого сделать», — поделилась невеста врача. Она добавила, что ее избранник хотел снова заняться детской реанимацией.

Ранее стало известно, что в Москве врач выпал из окна элитного жилищного комплекса, приехав на вызов к ребенку. По данным из Telegram-каналов, медики осмотрели юного пациента и собирались уехать с места происшествия, однако чуть позже на этот же адрес вызвали еще одну бригаду, на этот раз — коллеге-педиатру. Столичные следователи начали проводить проверку по факту случившегося.