Наука и техника
16:15, 9 сентября 2025Наука и техника

Стали известны сроки переезда «Роскосмоса» в Национальный космический центр

Заммэра Москвы Ефимов: Переезд «Роскосмоса» в НКЦ начнется в 2025 году
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Переезд госкорпорации «Роскосмос» в Национальный космический центр (НКЦ) может начаться уже в 2025 году. Соответствующий срок РИА Новости стал известно от заммэра города Москва по градостроительной политике и строительству Владимира Ефимова.

«Сейчас коллеги составляют план переезда. Уверен, в этом году переезд начнется», — сказал чиновник.

Руководитель напомнил, что реализация проекта строительства НКЦ поручена компании «Мосинжпроект», принадлежащей правительству столицы России. Ефимов уточнил, что городской заказчик занимается как собственно возведением объекта, так и его внутренней отделкой.

В феврале издание РБК со ссылкой на знакомый с ситуацией источник сообщило, что Юрия Борисова могли освободить с должности главы «Роскосмоса» на фоне неопределенностей с реализацией проекта НКЦ в Москве.

Строительство 47-этажного НКЦ стартовало в 2019 году на территории Центра Хруничева. В небоскреб высотой 288 метров должны переехать несколько ведущих организаций Роскосмоса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
