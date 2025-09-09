Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:36, 9 сентября 2025Интернет и СМИ

Ставшая известной блогершей уборщица из российского города рассказала о подписке Пугачевой

Блогерша Сумбаева, работающая уборщицей, заявила, что на нее подписана Пугачева
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: @sinnaaleksandrovna

57-летняя уборщица Инна Сумбаева из города Сызрань, ставшая популярной блогершей, рассказала, что на ее аккаунт в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) подписана известная российская певица Алла Пугачева. Об этом она заявила в разговоре с Life.ru

Сумбаева, родившаяся в Узбекистане, рассказала, что после переезда в Россию работала продавщицей в магазине у дома, а позднее стала убирать подъезды. По ее словам, на эту работу она решилась, так как ей было необходимо оплачивать обучение дочери в университете в Москве и давать ей деньги на съемное жилье.

Женщина отметила, что начала показывать в соцсетях свою жизнь и работу. «Мой блог — это лайфстайл. Я показываю плюсы и минусы работы в подъездах, как варю кофе, рассказываю о любимой коллекции чашек. В общем рассказываю о себе так, как есть, без прикрас», — поделилась рассуждениями Сумбаева. Она также призналась, что была очень удивлена, когда один из ее роликов набрал миллионы просмотров.

Материалы по теме:
Кто такая Арина Рыкова? Как бывшая фигуристка набрала миллионы подписчиков и за что ее критикуют
Кто такая Арина Рыкова?Как бывшая фигуристка набрала миллионы подписчиков и за что ее критикуют
22 июля 2025
«Я лучше попаду в ад, чем останусь здесь» TikTok-блогеров обманом заманили в секту. О чем рассказали те, кто выбрался оттуда?
«Я лучше попаду в ад, чем останусь здесь»TikTok-блогеров обманом заманили в секту. О чем рассказали те, кто выбрался оттуда?
8 сентября 2025

Кроме того, блогершу потрясло то, что на ее профиль подписалась Пугачева. Женщина сначала подумала, что в числе ее подписчиков оказался фан-аккаунт певицы, однако позднее она увидела, что это была официальная личная страница Пугачевой. «Приятно, что такие занятые люди нашли время посмотреть мои ролики и даже написать комментарии», — добавила блогерша.

На аккаунт Сумбаевой в Instagram подписаны 94,1 тысячи человек. Ролик, в котором она рассказала, что убирает 44 подъезда, а также моет полы в мебельном магазине в Сызрани, набрал 14,5 миллиона просмотров. Комментарии к видео Сумбаевой оставляли блогерша Ида Галич, телеведущая Лера Кудрявцева, а также певец Сергей Пенкин и другие известные люди.

Ранее известная блогерша Евгения Гришечкина заявила, что не считает свою работу настоящей. Она отметила, что, помимо блогерства, работает в рекламном агентстве.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появилось видео удара по зданию правительства Украины

    Влияние ключевой ставки на рост цен в России оценили

    Россиянам назвали благоприятный период для смены работы

    Польша закроет границу с Белоруссией

    Лавров обратил внимание на дурь Евросоюза

    В главном угольном регионе России выросло число остановленных предприятий

    Отец-должник спрятался от приставов на балконе российской квартиры

    Военный эксперт предсказал провал плана Запада по созданию «воздушного щита» на Украине

    В России ответили на слова Зеленского о победе Украины

    Толпа туристов устроила массовую драку с торговцами в Турции и попала на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости